Курган, , 20:18 — REGNUM В Курганской области за сутки подтверждено 215 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 71 зафиксирован в Кургане, сообщает 13 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 217 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 13 ноября выявлено 41 735 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 13 ноября вылечились 33 839 человек, скончались 829 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 217 человек