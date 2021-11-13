Москва, 13 ноября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам проходящего в «Артеке» финала конкурса «Большая перемена» заявил, что успехи школьников определяют будущее страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Дорогие друзья, у вас есть все возможности, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. Это очень важно. Ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны», — сказал глава государства.

Путин выразил уверенность, что у финалистов «Большой перемены» успехи непременно будут, а опыт, который дает участие в конкурсе, «послужит твердой опорой».