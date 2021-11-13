Хельсинки, , 20:18 — REGNUM Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции во втором матче Кубка Карьяла, первого этапа Евротура. Встреча, прошедшая 13 ноября в Хельсинки, завершилась со счётом 2:4.

В составе шведской команды шайбы забросили Антон Бенгтссон, Карл Клингберг, Антон Ландер и Карл Клингберг. У российской сборной голевыми действиями отметились Матвей Мичков и Артём Галимов.

Таким образом, после двух матчей сборная России, которой руководит Сергей Зубов, не имеет набранных очков.

Напомним, 14 ноября сборной России предстоит провести матч с командой Чехии.

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