Хельсинки, 13 ноября 2021, 20:18 — REGNUM Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции во втором матче Кубка Карьяла, первого этапа Евротура. Встреча, прошедшая 13 ноября в Хельсинки, завершилась со счётом 2:4.
В составе шведской команды шайбы забросили Антон Бенгтссон, Карл Клингберг, Антон Ландер и Карл Клингберг. У российской сборной голевыми действиями отметились Матвей Мичков и Артём Галимов.
Таким образом, после двух матчей сборная России, которой руководит Сергей Зубов, не имеет набранных очков.
Напомним, 14 ноября сборной России предстоит провести матч с командой Чехии.
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