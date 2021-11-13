Кемерово, 13 ноября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. В Кемерове полицейские задержали вора-рецидивиста, похитившего 365 упаковок семечек. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Семечки

В ведомстве рассказали, что в полицию обратился 52-летний директор товарного склада. Он сообщил, что неизвестный похитил 365 пачек семечек и две коробки кофе. Сумма ущерба — около 870 тыс. рублей.

Был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый за кражи 33-летний кемеровчанин, трудившийся разнорабочим на предприятии заявителя. Выяснилось, что во время обеденного перерыва, когда все сотрудники разошлись, он похитил два поддона с упаковками семечек и две коробки кофе. Похищенное подозреваемый продал.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Часть похищенного имущества полицейские нашли и вернули законному владельцу.