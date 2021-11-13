Шерегеш, Кемеровская область, , 20:11 — REGNUM В Кемеровской области с сегодняшего дня, 13 ноября, возобновляет сезонное курсирование туристический поезд «Шерегеш — экспресс» сообщением Прокопьевск — Новокузнецк — Чугунаш. Об этом сообщило министерство транспорта региона.

Туристический электропоезд «Шерегеш – экспресс» Министерство транспорта Кузбасса

«Туристический электропоезд является частью мультимодального маршрута Новокузнецк — Чугунаш — Шерегеш, целью которого является максимально комфортная и безопасная доставка туристов к популярному в России и в Кузбассе горнолыжному курорту Шерегеш», — подчеркнули в минтрансе.

«Шерегеш — экспресс» будет курсировать по субботам и воскресеньям.