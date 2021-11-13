Шерегеш, Кемеровская область, 13 ноября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области с сегодняшего дня, 13 ноября, возобновляет сезонное курсирование туристический поезд «Шерегеш — экспресс» сообщением Прокопьевск — Новокузнецк — Чугунаш. Об этом сообщило министерство транспорта региона.

Министерство транспорта Кузбасса Туристический электропоезд «Шерегеш – экспресс»

«Туристический электропоезд является частью мультимодального маршрута Новокузнецк — Чугунаш — Шерегеш, целью которого является максимально комфортная и безопасная доставка туристов к популярному в России и в Кузбассе горнолыжному курорту Шерегеш», — подчеркнули в минтрансе.

«Шерегеш — экспресс» будет курсировать по субботам и воскресеньям.