Тюмень, , 20:08 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 346 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 345 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 ноября коронавирусом заразились 75 268 человек, выздоровели 59 733 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 13 ноября в регионе скончались 2538 пациентов с COVID-19 (на 15 человек больше, чем днём ранее).

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