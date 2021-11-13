Скопье, , 20:19 — REGNUM Генеральный секретарь македонской партии Движение Беса и министр сельского хозяйства Арьянит Ходжа 12 ноября выступил на пресс-конференции, на которой заявил о своей отставке с поста министра.

Скопье Mike Norton

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, также в отставку отправились два заместителя министра.

Арьянит Ходжа «Из-за нарушений демократии на местных выборах, когда из-за действий части представителей этой власти во главе с заместителем премьер-министра из рядов Демократического союза за интеграцию демократия в стране пострадала под воздействием манипулятивных методов, которые применялись в ходе вчерашнего дня, который стал днем позора для демократии страны, я подаю в отставку с поста министра вместе с двумя заместителями».

Ходжа заявил, что Демократический союз за интеграцию усовершенствовал свои методы вытеснения противников и ничуть не поменял своей антидемократической сути за последние пять лет.

Напомним, 11 ноября депутат из рядов Движения Беса внезапно изменил свою позицию и лишил оппозицию большинства в парламенте.

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