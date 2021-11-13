Скопье, 13 ноября 2021, 20:19 — REGNUM Генеральный секретарь македонской партии Движение Беса и министр сельского хозяйства Арьянит Ходжа 12 ноября выступил на пресс-конференции, на которой заявил о своей отставке с поста министра.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, также в отставку отправились два заместителя министра.
Ходжа заявил, что Демократический союз за интеграцию усовершенствовал свои методы вытеснения противников и ничуть не поменял своей антидемократической сути за последние пять лет.
Напомним, 11 ноября депутат из рядов Движения Беса внезапно изменил свою позицию и лишил оппозицию большинства в парламенте.
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