Кемерово, , 20:05 — REGNUM В Кемеровской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о невыплате заработной платы в отношении руководителя Южно-Кузбасского машиностроительного завода. Дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

Установлено, что в 2020—2021 гг. обвиняемый, имея возможность для выплаты зарплаты, задолжал 100 работникам более 13 млн руб. Мужчине предъявлено обвинение за «полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы». На имущество предприятия наложен арест.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В управлении Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу уточнили, что работникам уже выплачено свыше 900 тыс. руб., исполнение остальных решений суда находится на контроле прокуратуры.