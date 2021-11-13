Ереван, 13 ноября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Подразделения вооруженных сил (ВС) Азербайджана обстреляли армянские позиции на границе двух стран. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Mil.am Военные ВС Армении

«13 ноября … азербайджанские подразделения открыли огонь в направлении армянских позиций в районе населенного пункта села Верин Шоржа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответными действиями военные Армении подавили огонь противника.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что наступление ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе сопровождалось большим количеством жертв с армянской стороны, в том числе среди мирного населения.