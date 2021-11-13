Кемерово, , 19:51 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 14 ноября, ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололёдные явления, на дорогах гололедица. температура воздуха ночью 0…-5°C, местами до — 10 °C, днём 0…+5 °C, местами 0…-5 °C. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

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При этом уточняется, что будет дуть юго-западный, 3−8 м/с, ночью местами до 13 м/с, днём до 15 м/с.

В городе Кемерово завтра, 14 ноября, будет переменная облачность, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3−8 м/с, днём местами до 13 м/с. Температура ночью −3…−5 °C, днём 0…-2 °C.