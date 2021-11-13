Вашингтон, 13 ноября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал учения военно-морских сил Румынии, Турции, Украины и Соединенных Штатов в Черном море. Об этом сообщается в распространенном Пентагоном заявлении.

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«Я часто говорю о концепции «интегрированного сдерживания» как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений», — отметил Остин.

Напомним, 12 ноября семь военных кораблей ВМС указанных стран провели учения в международных водах у румынского берега Черного моря. Корабли ВМФ США будут находиться в румынском порту Констанца до 14 ноября.