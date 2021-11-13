Вашингтон, , 20:02 — REGNUM В администрации президента США 12 ноября подтвердили для албанского новостного агентства Telegrafi, что представители Косово будут приглашены на саммит по демократии, организованный президентом страны Джозефом Байденом.

Джозеф Байден

Саммит состоится в Вашингтоне 9 и 10 декабря. Согласно источникам Telegrafi в администрации США, глава Косово Вьоса Османи была приглашена на встречу, посвященную приглашению.

Ранее сообщения о том, что на саммит не были приглашены представители Косово, привели к росту критики внешней политики премьер-министра Косово Альбина Курти в крае. На саммит так же пока не были приглашены Сербия и Босния и Герцеговина, Албания, Черногория и Северная Македония были приглашены.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Косово выступил с видеообращением к Парижскому форуму