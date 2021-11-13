Вашингтон, 13 ноября 2021, 20:02 — REGNUM В администрации президента США 12 ноября подтвердили для албанского новостного агентства Telegrafi, что представители Косово будут приглашены на саммит по демократии, организованный президентом страны Джозефом Байденом.

Джозеф Байден
Джозеф Байден

Саммит состоится в Вашингтоне 9 и 10 декабря. Согласно источникам Telegrafi в администрации США, глава Косово Вьоса Османи была приглашена на встречу, посвященную приглашению.

Ранее сообщения о том, что на саммит не были приглашены представители Косово, привели к росту критики внешней политики премьер-министра Косово Альбина Курти в крае. На саммит так же пока не были приглашены Сербия и Босния и Герцеговина, Албания, Черногория и Северная Македония были приглашены.

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