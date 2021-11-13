Новосибирск, 13 ноября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 13 ноября, на площади Ленина, в преддверии Дня образования службы участковых уполномоченных полиции, состоялось торжественное построение личного состава. Руководителям подразделений были вручены 39 новых служебных автомобилей марок «УАЗ Патриот». Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

ГУ МВД РФ по Новосибирской области Новые автомобили получили участковые уполномоченные полиции Новосибирской области

Ключи от автомобилей вручили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков.

После торжественной церемонии участковые уполномоченные полиции на новых автомобилях отправились к местам несения службы.