Прокопьевск, Кемеровская область, 13 ноября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области избран новый глава города Прокопьевска. Вопрос был вынесен на повестку 47-ой внеочередной сессии городского совета народных депутатов шестого созыва. Об этом сообщил пока ещё действующий мэр Андрей Мамаев.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«В связи с тем, что срок моих полномочий заканчивается, на повестке был единственный вопрос — избрание главы города Прокопьевска на следующий пятилетний срок», — написал он в своём Instagram.

Для участия в конкурсе на должность мэра подали документы пять кандидатов. После представления предложений по социально-экономическому развитию города конкурсной комиссии, было решено, что в горсовет для проведения голосования будут представлены четыре кандидата. Позже один из них заявил о самоотводе. Были заслушаны доклады трех кандидатов. После проведения процедуры открытого голосования, большинством голосов главой Прокопьевска избран первый заместитель мэра Вячеслав Старченко. В новые полномочия он вступит после инаугурации.