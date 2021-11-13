Анкара, 13 ноября 2021, 19:26 — REGNUM Двух представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидировал на севере Сирии турецкий спецназ. Об этом 13 ноября сообщило Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
По данным военного ведомства, боевики были уничтожены при попытке проникновения в зону антитеррористической операции «Источник мира».
«Попытка дестабилизации ситуации … была пресечена благодаря турецким военным», — отметили в минобороны Турции.
Как передавало ИА REGNUM, 17 октября министерство национальной обороны Турции сообщило, что самолеты, принадлежащие ВВС Турции, нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака.