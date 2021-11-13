Анкара, 13 ноября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Двух представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидировал на севере Сирии турецкий спецназ. Об этом 13 ноября сообщило Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Msb.gov.tr Турецкие военные в Сирии

По данным военного ведомства, боевики были уничтожены при попытке проникновения в зону антитеррористической операции «Источник мира».

«Попытка дестабилизации ситуации … была пресечена благодаря турецким военным», — отметили в минобороны Турции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября министерство национальной обороны Турции сообщило, что самолеты, принадлежащие ВВС Турции, нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака.