Нижний Новгород, , 19:21 — REGNUM Двое хоккеистов нижегородского «Торпедо» признаны лучшими игроками десятой игровой недели чемпионата континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

КХЛ Александр Головко

Лучшим защитником впервые в карьере стал Теодор Леннстрём, набравший шесть очков в трех матчах. Среднее игровое время защитника составило 21 минуту и 45 секунд, на его счету 17 бросков, два заблокированных броска и дважды на нем нарушали правила.

А лучшим нападающим в четвертый раз в карьере назван Дамир Жафяров, которому удалось набрать семь очков в трех матчах недели. Голы в матчах с «Локомотивом» и «Сочи» стали победными для его команды.

При этом в игре с южанами Жафяров впервые в континентальной хоккейной лиге сделал хет-трик. Также следует отметить, что он уже трижды был признан лучшим нападающим недели в сезоне 2020 — 2021 годов.

По имеющейся информации, лучшим вратарем недели стал Харри Сятери из клуба «Сибирь», а лучшим новичком — Кирилл Мельниченко, представляющий хоккейный клуб «Сочи».