Новосибирск, , 19:21 — REGNUM Из новосибирской колонии-поселения сбежал 33-летний осужденный Алексей Алексеев. Как сообщили в ГУФСИН России по Новосибирской области, он самовольно покинул рабочее место, находясь на выводном объекте.

«В ходе проведения плановой проверки, было выявлено отсутствие осуждённого, отбывающего наказание на участке колонии-поселения», — говорится в официальном сообщении.

Отметим, что Алексеев был осужден по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж» и части 3 статьи 162 УУК РФ «Разбой».