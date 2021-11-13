Бишкек, , 19:18 — REGNUM Власти Киргизии приняли решение почти в три раза увеличить финансирование кризисных центров, занимающихся защитой женщин, пострадавших от семейного насилия. Об этом сообщила пресс-служба правительства 12 ноября.

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Если раньше на эти цели из бюджета тратили 7 млн сомов (5,9 млн рублей), а в следующем году планируется выделить уже 20 млн сомов (16,8 млн рублей).

Также кабинет министров обещает предоставить ещё 5 млн сомов (4,2 млн рублей) на информационную кампанию для общественных организаций в рамках госзаказа по повышению осведомленности о проблеме семейного насилия.

Напомним, что по официальным данным, с начала 2021 года в Киргизии зарегистрировали 8 405 случаев семейного насилия, в то время как за весь 2020 год — 6 060 случаев. Отметим, что киргизские правоохранительные органы в этом году выдали 7 316 временных охранных ордеров, что на 1 179 ордеров больше, чем за аналогичный период прошлого года.