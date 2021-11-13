Тюмень, 13 ноября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В Тюменской области из-за стружки в двигателе вертолёта Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» воздушное судно не взлетело и ушло на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

FaceMePLS Вертолёт Ми-8

Авария произошла 13 ноября 2021 года при выполнении рейса АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» по маршруту Тобольск — Ишменево — Иземеть — Ачиры — Тобольск. После посадки на площадке «Иземеть» около 15:23 по местному времени (13:23 мск) сработало табло «Стружка в левом двигателе». Экипаж Ми-8 принял решение о высадке 12 пассажиров и возврате вертолёта судна в Тобольск для ремонта.

По предварительной информации «ЮТэйр», вылет резервного судна за пассажирами будет организован 14 ноября 2021 года.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Красноярском крае вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку. Пострадавших нет.