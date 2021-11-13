Гурзуф, , 19:15 — REGNUM В рамках финала конкурса «Большая перемена» победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — провели для школьников мастер-классы по социальным проектам клуба Лидеров России «Эльбрус» — «Уроки лидерства», «Доступный театр», «Боевая слава» и «Моя родная школа».

Артек ИА REGNUM

Финалистка конкурса «Лидеры России», преподаватель МГИМО Мария Гладышева провела урок лидерства, на котором поделилась со школьниками управленческим опытом, рассказала о ключевых компетенциях будущего, навыках 21 века и лидерстве как жизненной позиции.

Мария Гладышева. Автор «Сегодня в обществе есть большой запрос на юных лидеров: создаются молодежные правительства, проводятся разнообразные олимпиады и конкурсы, например, «Твой ход» и «Большая перемена». Перед вами, финалистами, теперь большая ответственность — вы стали лидерами для своих одноклассников и ролевой моделью для учеников младших классов», — отметила

В качестве напутствия Мария посоветовала ребятам не сдаваться, хвататься за любые возможности, не терять своего драйва и идти к цели.

В продолжение программы финала Всероссийского конкурса для школьников победитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор компании «Первый ИТ Альянс», член клуба Лидеров России «Эльбрус» Дмитрий Афанасьев познакомил ребят с проектом «Доступный театр». Совместно с лидером участники мастер-класса посмотрели отрывки спектакля и в неформальной обстановке обсудили проблемы, которые поднимает искусство и драматургия.

Александр Островский писал: «Если отнять у молодежи изящные удовольствия как предмет ее восторгов, она будет увлекаться и восторгаться по другому поводу: восторг — потребность юного возраста. Найдутся хорошие поводы для увлечения, — юность увлекается; не найдется хороших, она увлекается, чем придется». Одним из таких увлечений, способных благотворно влиять на нравственное здоровье общества, бесспорно, является увлечение молодёжи театром. Я благодарен клубу «Эльбрус» за возможность масштабировать проект и приобщить к прекрасному как можно больше людей», — отметил Дмитрий Афанасьев. Автор «Ещеписал: «Если отнять у молодежи изящные удовольствия как предмет ее восторгов, она будет увлекаться и восторгаться по другому поводу: восторг — потребность юного возраста. Найдутся хорошие поводы для увлечения, — юность увлекается; не найдется хороших, она увлекается, чем придется». Одним из таких увлечений, способных благотворно влиять на нравственное здоровье общества, бесспорно, является увлечение молодёжи театром. Я благодарен клубу «Эльбрус» за возможность масштабировать проект и приобщить к прекрасному как можно больше людей», — отметил Дмитрий Афанасьев.

Мастер-класс проекта «Боевая слава» провел победитель конкурса «Лидеры России», директор института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ «МИСиС», доктор экономических наук, профессор Олег Калинский. Он рассказал финалистам «Большой перемены» о воссоздании и цифровизации истории участников Великой Отечественной войны по фронтовым письмам, фотографиям и воспоминаниям.

Автор «Сегодня молодое поколение вынуждено по крупицам собирать информацию о своих прадедушках и прабабушках. Многих уже нет в живых, семейные истории забыты, а документы потеряны. Мы с ребятами поговорили о том, как восстановить историю своей семьи и узнать о роли близких в той войне: какой вклад они внесли в нашу победу, были ли в оккупации, какими наградами обладали, как сложилась их судьба. Мою семью, как большинство наших граждан, Великая Отечественная война затронула напрямую: мой дедушка ушёл воевать на фронт, приписав себе 2 года. А перед этим пришли похоронки на его папу и старшего брата. И таких историй в нашей стране — сотни тысяч, — отметилОлег Калинский, —В Артеке на нашем уроке памяти произошла очень интересная история. Мы с ребятами учились искать информацию о героях Великой Отечественной войны. Одно из заданий — найти информацию о Григории Филипповиче Кондрашине. Оказалось, что девушка Полина, которая быстрее всех справилась с задачей, лично знает семью Григория Кондрашина, которая живёт в деревне Борисово Рязанской области. Полина поняла это сегодня после того, как нашла на сайте «Память народа» информацию о том, где родился герой. Этот замечательный проект, созданный членами клуба «Эльбрус», напоминает о святости памяти, о том тяжелейшем периоде в истории нашей страны, в истории каждой семьи. Никто не забыт и ничто не забыто».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, финал конкурса «Большая перемена» проходит в МДЦ «Артек». Цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Победители из одиннадцатых классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.