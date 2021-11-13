Берлин, , 19:12 — REGNUM Вооруженные силы Германии планируют мобилизовать до конца 2021 года 12 тыс. военнослужащих для оказания помощи на фоне четвертой волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Der Spiegel.

Германия (сс) Hans

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Военнослужащие будут оказывать логистическое содействие врачам во время ревакцинации населения, проведения тестирований и прочих необходимых процедурах.

К концу ноября планируется мобилизовать 6 тыс. военнослужащих, к концу года еще столько же.

Напомним, ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель предупредила жителей страны о предстоящих тяжелых неделях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.