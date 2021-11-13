Новосибирск, 13 ноября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. В Новосибирске вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, который избил и ограбил незнакомого мужчину. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Установлено, что ночью 20 июня 2021 года полицейский проезжал на автомобиле мимо остановки «Жилмассив» в Октябрьском районе Новосибирска и увидел незнакомого ему мужчину, который «голосовал» на дороге. Он остановился и согласился подвезти находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину до остановки «Молкомбинат» в Кировском районе города. Подсудимый остановил машину на улице Петухова. Мужчины вышли из машины, после чего полицейский, используя газовый баллончик, напал на потерпевшего и избил его. Он потребовал отдать ему деньги и банковскую карту. Испугавшись, потерпевший выполнил требования. Подсудимый скрылся с места преступления на автомобиле и оплатил покупку бензина похищенными деньгами.

Приговором суда ему назначено 3 года условно со штрафом в 15 тысяч рублей.