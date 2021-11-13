Москва, 13 ноября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. 6 декабря с космодрома «Байконур» будет запущена ракета-носитель «Протон-М», которая должна вывести на орбиту телекоммуникационные спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

(сс) alexpgp Ракета-носитель Протон-М

«Ведётся их подготовка к запуску, — говорится в сообщении. — Он запланирован на 6 декабря 2021 г. в 15:20 мск».

Отмечается, что телекоммуникационные спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» были доставлены на космодром 18 октября.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме «Байконур» завершили сборку ракеты-носителя «Союз-2.1а».