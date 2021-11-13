Новосибирск, 13 ноября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 14 ноября, ночью ожидается временами небольшой снег, ветер юго-западный 4−9 м/с, температура воздуха −2… −4 °C, на дорогах местами гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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В понедельник, 15 ноября, в Новосибирской области в отдельных районах прогнозируется небольшой, ночью по востоку местами умеренный снег, днем с мокрым снегом. Температура ночью −3… −8 °C, при прояснениях до — 13 °C; днём −4… +1 °C, местами до — 13 °C.

Во вторник, 16 ноября, в регионе ночью в отдельных районах ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью резкое похолодание до −10… −15 °C, местами до — 20 °C, днём −6…−11 °C, местами до — 16 °C.