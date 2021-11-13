Москва, 13 ноября 2021, 18:53 — REGNUM Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархаита митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что надеется на соответствующее наказание тех, кто распространяет фейки о коронавирусе и вакцинации.
Ранее митрополит заявил, что верующие, выступающие за вакцинацию, основываются на многолетнем опыте Русской православной церкви (РПЦ), в то время как ее противники в основном находятся под влиянием мифов.
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