Москва, 13 ноября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархаита митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что надеется на соответствующее наказание тех, кто распространяет фейки о коронавирусе и вакцинации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Митрополит Иларион

«Что касается распространения ложной информации о коронавирусе — это, конечно, печальное явление нашего времени. Я надеюсь, что те, кто распространяет ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание», — сказал он в передаче «Церковь и мир» на телеканале « Россия 24 » в субботу.

Ранее митрополит заявил, что верующие, выступающие за вакцинацию, основываются на многолетнем опыте Русской православной церкви (РПЦ), в то время как ее противники в основном находятся под влиянием мифов.

Читайте о развитии событий в трансляции ИА REGNUM «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией»