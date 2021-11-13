Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 13 ноября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в техническом задании по капитальному ремонту школ или по строительству новых учебных заведений будет закладываться создание отдельного пространства для участников всероссийского конкурса «Большая перемена» — одного из проектов АНО «Россия — страна возможностей».

ИА REGNUM Артек

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финал конкурса «Большая перемена» проходит с 9 по 13 ноября в международном детском центре «Артек».

"У нас сейчас по поручению президента реализуется комплексная программа капитального ремонта и реконструкции школ. В техническое задание при капитальном ремонте каждой школы, в обязательное техническое задание при строительстве новых школ будет закладываться создание отдельного пространства для сообщества, клубов «Большой перемены», чтобы они могли вместе собираться, чтобы у них было место, в котором они хозяева, командуют, принимают решения», — сказал Сергей Кириенко, уточнив, что данная инициатива принадлежит самим участникам конкурса.

«Такое пространство будет создаваться в каждой школе», — цитирует слова Сергея Кириенко ТАСС.

По его словам, соответствующее решение уже принято вместе с Министерством просвещения РФ.

По итогам финала в «Артеке» победителями «Большой перемены» стали 600 школьников, из которых 300 человек — ученики 11-х классов, 300 школьников — ученики 9-х и 10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-х и 10-х классов — по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

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