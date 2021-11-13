Минск, 13 ноября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Двоевластия в Белоруссии нельзя допустить после принятия новой конституции. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Ни в коем случае не допустить двоевластия (в Белоруссии — прим. ИА REGNUM)! — сказал Лукашенко. — Глава государства, президент, должен оставаться президентом, у нас должна быть президентская республика».

Глава Белоруссии добавил, что в противном случае «страну уничтожим».

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы заявил, что лучшие условия для жизни людей в Белоруссии продолжит создавать государство.