Москва, , 18:33 — REGNUM КПРФ намерена голосовать против законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, сообщил депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ).

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«Как видите, от электронного голосования до электронного лагеря — небольшой путь… Конечно, КПРФ будет голосовать против этого решения, если оно появится в Государственной думе», — отметил Калашников в соцсети «ВКонтакте».

Во фракции по-прежнему отстаивают позицию, что каждый может выбирать для себя — прививаться или нет, решение должно приниматься исключительно добровольно.

«А в нынешней ситуации все становится достаточно ясно. Если ты не привился — ты не получил второй паспорт. Не получил второй паспорт — ты не гражданин. А если ты не гражданин, значит, с тобой можно делать все, что угодно. Вот, собственно говоря, простая истина, которую мы должны понимать и объяснять нашим избирателям», — рассуждает парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов о внедрении QR-кодов на транспорте, в общественных местах, кафе, ресторанах, магазинах. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс.

Против пакета законопроектов будут также голосовать депутаты Госдумы от СРЗП, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

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