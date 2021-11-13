Кабул, , 18:31 — REGNUM В столице Афганистана, городе Кабул взорвался микроавтобус. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на местную полицию.

Взрыв Glava.rk.gov.ru

По предварительным данным погиб один человек, еще двое получили ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. Подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, ранее в афганском городе Джелалабад произошел террористический акт, злоумышленники заложили взрывное устройство в оживленном месте, в результате взрыва погибли два человека.