14 ноября 2021 | Время чтения 33 мин

Арташес Гегамян, , 08:00 — REGNUM Прошедшая неделя в Ереване была отмечена протестными акциями в связи с годовщиной подписания (в ночь на 10 ноября 2020 года) трехстороннего заявления президента России, глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина, премьер-министра Армении Н. Пашиняна и президента Азербайджана И. Алиева о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. По прошествии года после завершения Карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года), развязанной азербайджанскими ястребами при непосредственном участии спецподразделений вооруженных сил Турции и сирийских наемников-террористов против Республики Арцах, все более рельефно вырисовываются подлинные побудительные мотивы этого военного преступления. Так, в понедельник 8 ноября т. г. в Ереване состоялся митинг, созванный оппозиционным блоком Национального собрания Республики Армения «Айастан» («Армения» — ред.), руководимым вторым президентом РА Робертом Кочаряном. Я не стану в подробностях пересказывать содержание выступлений ораторов митинга, так как о приводимых в их выступлениях фактах и оценках в течение года после окончания войны неоднократно говорилось как в парламенте РА, так и на всевозможных форумах, в телевизионных ток-шоу и масс-медиа. Суть выступлений на митинге 8 ноября т. г. была изложена в статье, опубликованной в тот же день на сайте Deutsche Welle под заголовком «В Армении оппозиция призывает к национальному сопротивлению». Приведу отдельные выдержки из этой статьи: «Ораторы в своих выступлениях обвинили власти в экономическом спаде в стране, росте цен, новой коррупции, давлении на суды, разрушении армии, в случаях преследования инакомыслящих. С обращением к народу на митинге выступил Роберт Кочарян. Он, в частности, заявил, что нынешние власти сделали всё, чтобы война стала неизбежной, и обвинил Пашиняна в том, что он, осознанно или нет, сделал всё для поражения в этой войне».

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Роберт Кочарян Иван Шилов © ИА REGNUM

Во вторник, 9 ноября т. г., движение «Национально-демократический полюс» (далее «Полюс») организовало митинг-шествие в Ереване. Приведу некоторые выдержки из статьи, рассказывающей об этом митинге и опубликованной 10 ноября 2021 года в интернет-издании «Кавказский узел» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) под заголовком «Оппозиция Армении встретила протестными митингами годовщину окончания «осенней войны». При этом, уважаемый читатель, считаю весьма уместным отметить, что в этой статье вскользь упоминается о митинге блока «Айастан», прошедшем днем ранее, в то время как идет подробное изложение главных лозунгов главарей движения «Национально-демократический полюс». Не буду томить уважаемых читателей приведением подробностей из этой статьи, ограничусь лишь, на мой взгляд, сущностными оценками, прозвучавшими в ходе акции «Полюса». «Россию напугало обретение независимости бывшими советскими республиками, заявил в своем выступлении член правления «Полюса» Ваге Гаспарян. «Тогда она, согласно своим имперским амбициям, сформировала СНГ, и Кремль начал осуществлять в этих республиках, за исключением трех прибалтийских, неоколонизацию», — заявил он. Он добавил, что «московскому режиму» удалось во всех республиках внедрить своих агентов, в том числе в движения за независимость, и установить посредством их вместо национальных властей неоколониальные администрации. «Каждая следующая такая администрация в Армении все больше углубляла нашу колониальную зависимость с целью превратить Армению в плацдарм для восстановления российского влияния на Южном Кавказе. Ценой этого стали Арцах и суверенитет Армении», — заявил Гаспарян. Так называемая бархатная революция Николa Пашиняна являлась продолжением этого проекта»… Один из лидеров «Полюса» Жирайр Сефилян заявил, что представители власти из-за призывов разных сил не подадут в отставку, они могут уйти лишь под натиском народа, мобилизацией которого занимается «Полюс»… Сефилян вспомнил о недавнем митинге во главе со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном. «Народ прекрасно знает, что происходит в стране, когда, с какой целью и по чьему указанию активизируется Роберт Кочарян», — отметил он. По его словам, второй президент активизировался ранее в июне, когда народ просыпался. Объявили о выборах, искусственно создали два якобы противоположных полюса (власти и Кочаряна. — прим. «Кавказского узла») и отвели внимание народа. «Было бы хорошо, если бы Роберт Кочарян отстранился от общественно-политической жизни Армении и не мешал народу. Он исполняет указания непосредственно Кремля. Кремль контролирует армянский народ разными средствами. Одно средство для Кремля — это Никол Пашинян, другое — Роберт Кочарян», — заявил Жирайр Сефилян».

Жирайр Сефилян Serouj

Уверен, что даже неискушенный читатель обратил внимание, что в этой публикации содержательная часть выступления ораторов на митинге оппозиционного блока «Айастан» дана исключительно в общих чертах, в то время как приводимые в статье интервью лидеров так называемого «Национально-демократического полюса» приводились в подробностях и имели четко выраженную геополитическую направленность. Что это? Упущение корреспондента, автора этой публикации «Кавказского узла» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), функционирующего в качестве иностранного агента? Ведь для объективности публикации следовало хотя бы упомянуть приведенные в выступлении на митинге второго президента РА Роберта Кочаряна «несколько неопровержимых фактов», как то:

«1. Эта власть сделала все, чтобы сделать неизбежной войну. Провалила переговорный процесс. Обсуждаемый вопрос перевела в сферу территориальной целостности. По сути, подталкивала войну.

2. Эта власть сделала все, чтобы проиграть в этой войне. Сознательно или нет, уже неважно. Своими неправильными шагами, глупостью. Проигрыш начался гораздо раньше, не 9 ноября. А тогда, когда стали преследовать героев, обезглавили армию, учинили кадровый погром в армии. Им нужна была не боеспособная армия, а послушная им армия. Никогда ни одна армия, послушная одному человеку, не может быть боеспособной.

3. В течение всех 44 дней мы были одни. Полный дипломатический провал. Ни одна страна не осудила агрессора. После Второй мировой войны такого не было. Не было никого, кому бы они позвонили и попросили осудить начавшего войну. В каком изолированном состоянии вы были? Теперь эти люди хотят начать эру мира в регионе. Не в том вы состоянии! И самое непонятное — когда Армению осудили за удар по Гяндже.

4. Возможности остановить войну были 19 октября и даже 7 октября. Эта возможность была отклонена, причем с преступным объяснением. Все погибшие после этого дня на совести этой власти. Могу много других фактов привести, но этого достаточно. Это неопровержимые факты, они подкреплены выступлениями и заявлениями должностных лиц. И они ответят за все.

После победы в первой войне наши переговорные позиции были основаны на наших победах. Это пояс безопасности вокруг Нагорного Карабаха, 7 районов, боеспособная армия Армении и тот факт, что Армения гарант безопасности НК, заявил второй Роберт Кочарян».

В Карабахе Nkrmil.am

Вне всякого сомнения, что любой профессиональный журналист, уж тем более редактор известного интернет-издания, каковым является «Кавказский узел» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), сможет вполне обоснованно возразить автору этих строк, объяснив неполное освещение выступления Р. Кочаряна, сославшись на общеизвестность и неоднократную повторяемость оппозицией приводимых им вопиющих фактов предательства национальных интересов Армении со стороны премьер-министра РА Н. Пашиняна. Действительно, на эти темы были десятки выступлений, статей в патриотических масс-медиа. Более того, к примеру, против лидера партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна, неоднократно озвучивавшего преступные по своей сути действия властей РА, возбуждены аж четыре уголовных дела. И как вы думаете, уважаемый читатель, за какие это «преступления»? За мужественное, честное и доказательное обличение предательской деятельности власть предержащих РА в эфире популярного интернет-телеканала LiveNews.

Многие читатели вполне ожидаемо могут призадуматься над тем, а с чего это я стал писать статью, актуализируя содержание выступлений ораторов на митингах в Ереване от 8 и 9 ноября 2021 года, и читатель будет прав, но частично. Меня не может не тревожить тот факт, что ораторы, несомненно, патриотического блока «Айастан» почему-то упорно обходят стороной геополитические аспекты той трагедии, которая вот уже три с половиной года продолжает разворачиваться в Республике Армения. Ведь, по сути, бичуя николпашиняновскую власть, оппозиция ведет борьбу со следствиями реализуемого в Армении сценария спецслужб с берегов Потомака (CIA) и Туманного Альбиона (MI6), а также их партнеров из спецслужб Турции (Национальной разведывательной организации, Milli Istihbarat Teşkilati, MIT) и ГРУ без упоминания авторов, сценаристов разрушения армянской государственности. Ведь по долгу своей прежней государственной службы лидеры парламентских оппозиционных блоков «Айастан» и «Честь имею» (организаторов митинга в Ереване 8 ноября) не могут не знать, что основными задачами, к примеру, спецслужб Турции в современных условиях является не только сбор информации о военно-политическом положении в приграничных районах Кавказа (Южного и Северного), о воздействии вооруженных конфликтов в этом регионе на оперативную обстановку в самой Турции, о планах России на кавказском направлении, но и о совершенно новых задачах, реализация которых представляется весьма реальной после поражения Республики Арцах в Карабахской войне (сентябрь — ноябрь 2020 г.). Тщательный анализ обстоятельств, предшествующих государственному перевороту в РА, и минувшие три с половиной года нахождения во власти ставленников спецслужб Запада и Турции все более и более склоняют к той мысли, что собственно государственный переворот в Армении (апреля — мая 2018 года) был совершен для достижения вполне определенной и вожделенной цели CIA и MI6. Не буду томить читателей недомолвками, скажу прямо, что спецслужбами коллективного Запада и Турции при непосредственном участии Н. Пашиняна и Ко (в нашем случае мы вправе бездеятельность и неадекватные действия властей РА квалифицировать как непосредственное участие) проводилась и проводится целенаправленная работа по выдворению из Республики Армения 102-й российской военной базы и контингента четырех погранотрядов ФСБ России в Армении на первом этапе. На втором этапе предполагается создание военной базы Турции, т. е. НАТО, на оккупированных турецко-азербайджанской военщиной и сирийскими наемниками-террористами территории Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах) и прилегающей к ней бывшей зоны безопасности Арцаха по периметру 105-километровой границы с Ираном. Однако год назад решительные действия военно-политического руководства России, лично президента РФ глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина остановили войну в Нагорном Карабахе, спасли население Республики Арцах от геноцида. Вместе с тем отметим, что расположение в Республике Арцах российских миротворцев в существенной мере сильно осложнило планы создания турецкой (натовской) военной базы непосредственно на территории Нагорного Карабаха, однако они вовсе не отказались от реализации этой крайне опасной затеи. Приведу лишь некоторые факты в подтверждение этого утверждения. Так, 26 октября т. г. многие интернет-издания Азербайджана пестрели заголовками, возвещающими об успехе в реализации совместного стратегического проекта Азербайджана и Турции, открытии нового аэропорта в Физули (Варанде) (оккупированный Азербайджаном город в Гадрутском районе Республики Арцах). Напомним читателям, что Варанда-Физули — с 1827 года русский форпост, город Корягино, с 1905 года — административный центр Корягинского уезда Елизаветпольской губернии. Для более полного представления происходящих в этом регионе процессов приведу некоторые подробности из статьи «Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Карабахе», опубликованной 26 октября 2021 года РИА Новости: «Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию международный физулинский аэропорт в Карабахе. Самолет турецкого лидера приземлился в Физули во вторник… Алиев проинформировал Эрдогана о ходе строительных работ, в которых принимали участие и турки. Аэропорт, фундамент которого заложили 14 января 2021 года (то есть строительство аэропорта состоялось спустя два месяца после прекращения военных действий в Карабахе, пусть читатель поразмыслит о причинах подобной поспешности азербайджано-турецкой военщины в вопросах строительства объектов военного назначения после принятия трехстороннего заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. — А. Г.), стал принимать рейсы за два месяца до официального открытия. Первый испытательный полет состоялся 22 августа. Взлетно-посадочная полоса насчитывает три тысячи метров в длину и 60 — в ширину». Приведем выдержку из другой статьи под заголовком «Алиев и Эрдоган заложили фундамент дороги «в рамках Зангезурского коридора», опубликованной 26 октября 2021 года в интернет-издании «Эхо Кавказа»: «Алиев и Эрдоган сначала в Физулинском районе Азербайджана ознакомились с ходом строительства автодороги Ахмедбейли — Физули — Шуша. Затем лидеры двух стран заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз — Джабраил — Зангилан — Агбенд в рамках Зангезурского коридора», — отмечается в информации. Как пишет агентство «Интерфакс-Азербайджан», автомобильная дорога Горадиз — Джебраил — Зангилан — Агбенд будет проложена до границы с Арменией и будет параллельной одноименной железнодорожной линии. «Эта дорога также имеет стратегическое значение, поскольку является частью транспортного коридора Гаджигабул — Горадиз — Агбенд — Зангезур и имеет очень важное значение в плане соединения Зангилана с другими регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой», — говорится в сообщении. Можно привести и другие примеры, свидетельствующие о создании (кроме аэродрома, автомобильных и железных дорог) стационарных объектов военной инфраструктуры на оккупированных Азербайджаном территориях Республики Арцах, как то: обустройство мест дислокации войск (вооруженных сил Азербайджана и Турции, систем противовоздушной обороны, узлов связи, а также объектов инженерного оборудования). Однако это тема для другого анализа.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

Хочу надеяться, что вышеприведенная информация не являлась секретом и для парламентской оппозиционной фракции «Айастан», организовавшей 8 ноября т. г. митинг в Ереване. Не хочется верить и в то, что коллегам из оппозиции были неведомы главные побудительные мотивы государственного переворота апреля — мая 2018 года в Армении, в частности, развязывание договорной войны Алиевым и Пашиняном в Нагорном Карабахе под высоким патронажем Турции, а также спецслужб США (CIA) и Великобритании (MI6) и последующее создание военной инфраструктуры НАТО вдоль 105-километровой границы Исламской Республики Иран и зоной безопасности вокруг Нагорного Карабаха, до 27 сентября 2020 года контролируемой армией обороны Арцаха, а также на 45-километровом Мегринском участке границы Сюникского марза (области) РА с Ираном. Тогда вполне резонно задаться вопросом, как то: а в чем причина упорного замалчивания лидерами оппозиции из блока «Айастан» геополитической подоплеки предательских действий пашиняновской клики и неуказывание конкретных центров силы, стоящих за дестабилизацией положения на Южном Кавказе любой ценой. Да, уважаемый читатель, любой ценой, вплоть до развязывания войны с пятью тысячами жертв, более чем десятью тысячами раненых, сорока тысячами наших арцахских братьев и сестер, потерявших все нажитое десятилетиями тяжелым трудом — жилье, ухоженные сады, животноводческие фермы. Уже не приходится говорить о поруганных святынях на оккупированных Азербайджаном территориях Республики Арцах — могилах родных и близких жителей Нагорного Карабаха, разграбленных и разрушенных церквах, очагах культуры и просвещения. Митинг позиционирующего себя так называемого «Национального демократического полюса» не мог не воспользоваться фактом замалчивания ораторами из блока «Айастан» адресов и имен закордонных сценаристов развязанной против Арцаха войны. Данностью, которая была грубейшим упущением оппозиционеров из блока «Айастан». Как показал митинг 9 ноября, организованный «Полюсом», замалчивание подлинных сценаристов государственного переворота (апреля — мая 2018 года) в Армении, которые открыто участвовали в военных операциях, более того, осуществляли руководство военными операциями с приснопамятным турецким генералом Эрсаем, не могло не вдохновить членов «Полюса». Да-да, уважаемый читатель, я не ошибся, сказав вдохновить, хотя бы по той причине, что «полюсовцы» не могли не заметить излишнюю осторожность оппозиционеров из блока «Айастан» перед закордонными кураторами «Национального демократического полюса», все теми же спецслужбами с берегов Потомака (CIA) и Туманного Альбиона (MI6), которые так и остались вне поля осуждения со стороны ораторов блока «Айастан». Иначе трудно объяснить вот уже более трех лет продолжающееся умалчивание сценаристов из конкретных стран и спецслужб — как госпереворота в РА, так и подстрекателей Карабахской войны (сентябрь — ноябрь 2020 года). Этот «подарок умолчания», преподнесенный лидерами блока «Айастан», и стал питательной средой для хамских русофобских и антироссийских выпадов главарей движения «Полюс». Чтобы у читателей не сложилось впечатление, что автор этих строк лишь сейчас узрел антинациональную сущность главарей этого движения, напомню им некоторые факты из недавнего прошлого. Так, 18 февраля 2020 года ваш покорный слуга, уважаемый читатель, был гостем популярной интернет-телепрограммы «Зеркало» (главный редактор — Анжела Товмасян), в ходе которой, отвечая на вопрос ведущей о положении в РА, последовал следующий ответ: «Уважаемая Анжела, то, что происходит в Республике Армения, является умело просчитанной технологией. Авторами, естественно, являются не Никол Пашинян и «мойшаговцы». Это наши американские коллеги, которые не держат подобные технологии в секрете. Я принес с собой несколько трудов, в которых по пунктам отмечено: «От диктатуры к демократии. Приложение, методы ненасильственных действий» Джин Шарп, «Теория хаоса и стратегическое мышление» Стивен Манн, «Технология уничтожения или Окно Овертона», «Окно возможностей Овертона и легализация греха». Когда смотришь, начиная с июльских событий 2016 года захват полка патрульно-постовой службы со стороны «Сасна црер» (лидер Жирайр Сефилян) и гибель троих полицейских и 26 раненых, то видишь, что все расписано по пунктам, и, естественно, в таком случае вовсе не кажется случайным, что премьер-министр (Никол Пашинян. — ред.) взял под прицел героев Арцаха, открытыми правонарушениями был нейтрализован второй президент Республики Армения, одна из ключевых фигур Арцахской освободительной борьбы Роберт Кочарян. Повторяю, это было отнюдь не случайно. Кстати, это говорит человек, который всегда был в оппозиции Кочаряну» (см. Арташес Гегамян, «Альтернативой вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии является война», Ереван, 2021, издательство Тигран Мец, стр. 76). Для полноты картины приведу и другую выдержку из статьи, опубликованной патриотическим интернет-изданием ИА REGNUM 17 декабря 2018 года под заголовком «Арташес Гегамян: Внеочередные парламентские выборы в Армении, или война на пороге»: «Таким образом, уже весной 2015 г. стало ясно, что готовится прозападная «оппозиционная» сила, которая накануне парламентских выборов 2017 г. будет доминирующей в оппозиционном поле. Далее, 2 апреля 2016 г. Азербайджаном была развязана война против Арцахской Республики… Далее, 17 июля 2016 года, вооруженные люди из группы «Сасна црер» (лидер — Жирайр Сефилян) захватили здание патрульно-постовой службы полиции г. Еревана и потребовали освободить арестованного за хранение оружия координатора оппозиционной откровенно антироссийской организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна. Развязка этой драмы наступила после гибели троих полицейских. В те дни Пашинян всячески старался оседлать развернувшееся в Ереване протестное движение в защиту «Сасна Црер», однако сторонники Ж. Сефиляна в грубой форме его отстранили, тем самым расстроив планы тех, кто спешил в лице Н. Пашиняна взрастить общенационального оппозиционного лидера. Что ж, в 2016 году их планам не суждено было сбыться».

Вместе с тем, чтобы у читателей сложилось более целостное представление о полной ангажированности Жирайра Сефиляна и Никола Пашиняна, о факте руководства этими деятелями из одного и того же центра силы международной политики, в нашем случае — спецслужб коллективного Запада, приведу выдержку из статьи под заголовком «Жирайр Сефилян: Мы стоим за спиной Никола Пашиняна и не позволим кому-либо мечтать о реванше», опубликованной на сайте ARMINFO. Итак, читаем: «АрмИнфо. В то время, как прежние власти пытаются поднять головы и мечтают о реванше, мы будем стоять за спиной Никола Пашиняна и не позволим бывшим властям добиться каких-либо успехов. Об этом на пресс-конференции 27 сентября заявил глава партии «Сасна Црер» Жирайр Сефилян. «Армения стоит на важном этапе формирования суверенного государства, в частности, на этапе реформ, которые на протяжении трех десятилетий прежние власти всячески избегали. К сожалению, это тяжелая ноша легла на плечи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но, к счастью, он не один», — сказал Сефилян, отметив, что в Кремле изо дня в день ожидают падения рейтинга Пашиняна с целью смены действующей власти. «Пока рейтинг Никола Пашиняна не упадет, ни Россия, ни реваншисты не смогут даже коснуться его волос. Конечно, не оружием, могут быть спокойны. Страница оружия в нашей стране навсегда закрыта. Однако Кремль хочет, чтобы эта власть провалилась. Глава партии также приветствовал попытки сопротивления, которые осуществляет Никол Пашинян, последними из которых оппозиционер выделил отстранение от должности главы СНБ Артура Ванецяна и начальника полиции Валерия Осипяна».

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Что же такого существенного произошло за прошедшие два года и полтора месяца, вполне ожидаемо призадумается читатель, что столь радикальным образом изменило восприятие Сефиляном личности Пашиняна? А произошло то, что Пашинян, который все еще не до конца потерял инстинкт самосохранения, боясь быть наказанным со стороны приведших его к власти спецслужб Запада, нет-нет да в положительном ключе упоминает о положительной роли России, надеясь заручиться ее поддержкой, особенно после принятия трехстороннего заявления президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года, положившего конец военным действиям в Нагорном Карабахе. Причем делает это Пашинян не из убеждений, а вынужденно, так как, повторюсь, он уже понял, что до конца выполнить волю коллективного Запада и турецких военных ястребов, а также исполнить договоренности, достигнутые в ходе сомнительных связей с апшеронским султаном Ильхамом Алиевым, после ввода в зону нагорно-карабахского конфликта российских миротворцев он нынче бессилен. А коль скоро беспринципный, жадный до личной наживы Н. Пашинян, о чем на патриотических интернет-телеканалах открыто заявили его коллеги по журналистскому цеху и совместной работе в семейной газете Пашиняна, прекрасно осознает, что не до конца отработав полученную от апшеронского султана Алиева крупную мзду (о чем открыто было заявлено, к примеру, на популярных интернет-телеканалах и в интернет-изданиях Hayeli. am, LiveNews, 168. am, Iravunk TV, Henaran.com), нынче оказался в весьма сложном положении, a именно: забугорные «кредиторы» наверняка начали шантажировать Пашиняна ввиду неполного исполнения им своих обещаний, данных Алиеву по сдаче Арцаха и участков на территории суверенной Республики Армения, о чем открыто заявляют десятки оппозиционных деятелей. И именно поэтому он, ради спасения собственной шкуры, уже идет на отчаянные предательские шаги. Но обо всем этом по порядку.

Так, 11 ноября 2021 года многие интернет-издания и, в частности, NEWS. am опубликовало статью под заголовком «Пашинян «объяснил» сдачу врагу трассы Горис — Капан», в которой отмечалось, что перед началом заседания правительства Армении 11 ноября премьер-министр Никол Пашинян коснулся вопроса установки азербайджанцами контрольно-пропускного пункта (КПП) на трассе Горис — Капан Сюникского марза (области) Республики Армения. «Как вы знаете, Азербайджан с августа 2021 года взимал с иранских грузовиков таможенные выплаты на участке Эйвазли — Чайзамы (Пашинян упорно упоминает вражеские топонимы. — ред.) трассы Горис — Капан, проходящей по ее территории», — отметил он. Пашинян сообщил, что вчера из Азербайджана было получено неофициальное уведомление, что с полуночи 11 ноября они собираются осуществлять таможенный и паспортный контроль армянских грузов». А сейчас приведем выдержку по этой же теме из другой статьи: «Теперь может возникнуть вопрос: нельзя ли было договориться о том, чтобы граждане Армении смогли проезжать по этой трассе, не проходя таможенный контроль? Это было возможно, но ценой будет коридорная политика, что для нас неприемлемо», — отмечается в статье, опубликованной RUSARMINFO, «Установленные азербайджанцами КПП не находятся на суверенной территории Армении: Пашинян». Пашинян подчеркнул, что разблокировка коммуникаций должна происходить без контекста экстерриториальности. «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать коридорную логику. Это зафиксировано в трехстороннем формате. В последние недели эту логику подтвердила также Россия, и в этом контексте азербайджанская сторона приняла данное решение (гнусная изворотливость Пашиняна выпирает вовсю, суверенная территория Армении никак не была отмечена в трехстороннем заявлении о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 10 ноября 2020 года, стало быть и Россия ни в коей мере не была причастна к предательскому согласию Пашиняна о сдаче Азербайджану суверенной территории Армении, участка дороги Горис — Капан. Однако упоминание России в этом контексте вовсе не случайно, а было вполне рассчитанной провокацией, дающей многочисленным русофобским изданиям, щедро финансируемым фондом Сороса «Открытое общество — Армения» и прочими лжерадетелями углубления демократии и гражданского общества в РА из разных спецслужб коллективного Запада, информационный мусор для развертывания масштабной клеветнической кампании о мифическом российско-турецком сговоре по переделу Армении и информационной подпитке русофобских политико-террористических организаций типа «Национального демократического полюса». — А. Г.). Армения продолжает придерживаться логики выполнения заявления от 9 ноября (2020 года. — А. Г.) и 11 января (2021 года. — А. Г.) по части разблокировки всех коммуникаций. Мы заинтересованы в этом и надеемся в скором времени прийти к конкретному решению на основе принципов, согласованных в рамках трехсторонней рабочей группы (сказанное — очередной подлог Пашиняна, так как трехсторонняя рабочая группа призвана реализовать пункт 9 трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, в котором четко отмечается: «9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе (автодорога Горис — Капан никогда и никем не была заблокирована. — А. Г.). Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в РА Сергей Павлович Копыркин, будучи профессиональным дипломатом, далеко не случайно 9 ноября 2021 года на брифинге с журналистами коснулся также трехстороннего заявления от 9 (10) ноября 2020 года и сказал: «Это, конечно, непростая работа. Хочу подчеркнуть, что поскольку вся эта работа построена на диалоге, исходя из интересов каждой стороны, то есть не что-то кому-то навязывается, а делается попытка найти баланс выгод и интересов, взаимовыгодные, компромиссные варианты, приемлемые для обеих сторон, поэтому процесс идет не так быстро. Но в любом случае эта работа направлена на поиск точек соприкосновения, то есть не может быть и речи о заключении сделок за спиной армянского народа, передаче интересов, предательства, чего здесь иногда опасаются» (высказывания российского посла приведены из статьи от 9 ноября 2021 года под заголовком «По словам посла РФ, о заключении сделок за спиной армянского народа не может быть и речи»). Нам необходимо хладнокровие и прочные нервы. Вокруг Армении формируется новая среда (в условиях неприкрытого диктата со стороны Турции и Азербайджана, в условиях непрекращающейся масштабной клеветнической информационной войны против России и ее достойнейшего президента Владимира Владимировича Путина. — А. Г.), которая должна соответствовать нашим долгосрочным стратегическим интересам», — заключил Никол Пашинян». Убежден, что в сложившихся крайне опасных для сохранения армянской государственности условиях в первую очередь представленные в Национальном собрании РА VIII созыва оппозиционные блоки «Айастан» и «Честь имею» должны всесторонне и самокритично оценивать свои реальные возможности. Более того, на корню пресекать любые восхваления и выпячивание исключительности в качестве лидера оппозиции руководителя оппозиционного блока «Айастан» Роберта Кочаряна, с воспеванием панегириков в его адрес. Это уже не без успеха используется сторонниками (открытыми и скрытными) Пашиняна для клеветнических нападок на оппозицию, а также вызывает известную апатию у существенной части наших граждан, которые, по сути, бойкотировали внеочередные выборы в НС РА VIII созыва, состоявшиеся 20 июня 2021 года (то есть около 51% избирателей), которые в лице участвовавших в выборах лидеров оппозиции не были готовы отдать предпочтение кому-либо, поэтому не приняли участие в голосовании. С учетом этих и других возможных особенностей, характеризующих отношение граждан Армении к политическим процессам, оппозиции следует проводить соответствующую разъяснительную работу. А для достижения успехов в этом деле надо создать возможности для доступа на телеканалы и в масс-медиа, контролируемые окружением и командой Роберта Кочаряна, не только для оппозиционеров из числа приближенных к нему деятелей, но и для других оппозиционных режиму Пашиняна политиков. Полезность и востребованность подобного подхода четко прослеживается при анализе динамики роста читательской и зрительской аудиторий на интернет-телеканалах и в масс-медиа, одобряющих деятельность и взвешенную политику Республиканской партии Армении, руководимой третьим президентом Республики Армения, уважаемым Сержем Азатовичем Саргсяном, которые предоставляют эфир и ресурсы интернет-изданий широкому кругу оппозиционных деятелей. Убежден, что такой подход поможет выработке действенного плана работы всех подлинно оппозиционных режиму Пашиняна политических сил РА и станет правильным шагом и надежной основой для всенародного отстранения от власти в РА Пашиняна и прочих прислужников тандема Эрдоган — Алиев.

Серж Саргсян Kremlin.ru

Вместо послесловия.

В завершение статьи хотелось бы написать о чем-то светлом, обнадеживающем, об установления мира, особенно в зоне нагорно-карабахского конфликта. Увы, на данный момент причин для пробуждения оптимистических ожиданий на сей счет не вижу.

Уважаемый читатель, автор этих строк 8 ноября 2021 года, как и около семисот-восьмисот граждан, в основном из Армении, были вынуждены более трех часов задержаться на контрольно-пропускном пункте при въезде на дорогу Шуши — Степанакерт в Республике Арцах. Российские военнослужащие, охранявшие этот КПП, очень вежливо, но в то же время с весьма озабоченными лицами проходили вдоль остановившейся колонны из более чем 140 автомашин и автобусов, обращаясь с просьбой к пассажирам не выходить из автотранспорта. На неоднократно повторяемые вопросы пассажиров о причинах закрытия автодороги звучал один и тот же ответ: уважаемые граждане, это требование в целях вашей личной безопасности, поэтому убедительная просьба не выходить из автомашин. При этом сменявшие друг друга на посту российские военные на вопросы о причинах закрытия автодороги отвечали одинаково, что не владеют соответствующей информацией. И лишь после открытия шлагбаума на КПП Шуши — Степанакерт нам стали известны подробности имевшего место зверского расстрела мирных жителей Республики Арцах вблизи г. Шуши, что и было причиной перекрытия дороги. Уже вечером 8 ноября т. г. информационное интернет-издание LENTA.RU опубликовало статью под заголовком «Раскрыты подробности убийства мирного жителя в Карабахе». Приведу выдержки из этой статьи: «Telegram-канал WarGonzo сообщил, что очевидцы убийства мирного жителя в районе города Шуша в Нагорном Карабахе раскрыли подробности случившегося. На нейтральной полосе работало 10 сотрудников водоканала непризнанной республики, которые разделились на две группы по пять человек. Они находились в непосредственной близости от поста азербайджанских военных и работали под их наблюдением. Внезапно один из военных направился в сторону сотрудников водоканала, по дороге достал пистолет из кобуры и без предупреждения начал стрелять в людей, израсходовав целую обойму, пишет WarGonzo. Выстрелы сделаны с расстояния около 5 метров, то есть практически в упор, сказано в сообщении Telegram-канала». Чуть позднее стали известны новые подробности этого кровавого преступления: рабочая бригада находилась где-то посередине между двумя въездами в Шуши. Во время работ к ним подошел человек высокого роста, который был в отличающейся (другой) военной форме, встал перед ними и начал чего-то говорить ни на русском, ни на азербайджанском. Как уже в степанакертской больнице рассказывали свидетели этой кровавой бойни, рабочие пытались ему объяснить, что меняют водопроводные трубы, «однако убийца продолжал издавать бессвязные звуки, после чего опустил автомат, вытащил пистолет и начал стрелять». Размышляя над этой информацией, действующие военнослужащие Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики уже в частной беседе указывали на некоторые заслуживающие дальнейшего уточнения обстоятельства, а именно: пистолетом обычно бывает вооружена либо служба безопасности, либо офицеры, что наводит на мысль о том, что убийца был из личной охраны апшеронского султана Алиева, который в это же самое время был в городе Шуши на кощунственных празднествах по случаю «дня победы» в Карабахской войне (сентябрь — ноябрь 2020 года). И второе обстоятельство, которое, кроме чувства омерзения, никаких других эмоций не могло пробудить в любом человеке. Как уже отмечалось выше, подавляющее число пассажиров, находящихся в этот день в колонне из более чем 140 автомашин, были из Армении и направлялись в Степанакерт на гражданскую панихиду матери президента РА Сержа Азатовича Саргсяна, светлой памяти Ноны Ваановны. Хорошо знакомые со зверствами азербайджанских военных ястребов и животной ненавистью, питаемой апшеронским султаном к Сержу Азатовичу, по их убеждению, это обстоятельство могло побудить изуверов из алиевской охраны преподнести своему боссу подобный кровавый сюрприз. Ведь не приходится сомневаться, что руководство ВС Азербайджана и апшеронский султан однозначно были проинформированы об этой тяжелой утрате, постигшей третьего президента Республики Армения…

Серж Саргсян Kremlin.ru

Уже на следующий день информационный бюллетень Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта (на 9 ноября 2021 года) сообщил: «На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В 13:40 (мск) 8 ноября в районе Шуша с азербайджанской стороны осуществлен обстрел группы рабочих Нагорного Карабаха из четырех человек, в результате которого три человека получили ранения, а один был убит (22-летний Мартик Еремян). Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами ведется расследование инцидента».

PS. Во время церемонии похорон талантливая певица, заслуженная артистка Республики Армения, депутат двух созывов Национального собрания Республики Армения Шушан Самвеловна Петросян, которая месяцами бывает в Республике Арцах, выступает в воинских частях, оказывает им всяческую моральную помощь, обратив свой взор к сотням участников траурной церемонии, приехавших в Степанакерт из разных марзов Республики Армения, взволнованным голосом сказала: «Когда армян постигает горе, они сплачиваются в один кулак, свидетелями этого сегодня стали и мы. Какими же нелюдями были отдельные представители властных структур Армении, которые своим бездействием фактически препятствовали сплочению армянского народа, когда в сентябре 2020 года нависла угроза существованию сотен и тысяч людей, жителей Республики Арцах».

В Степанакерте, на городском кладбище, я не мог не обратить внимание на чистоту и ухоженность могил. Более того, полтора дня, проведенные в столице Республики Арцах, пробудили во мне непоколебимую веру в то, что гордый, свободолюбивый и добрый народ Нагорного Карабаха невозможно сломить даже сатанинским предательством со стороны каких бы то ни было властей РА и их местных прислужников. Предательством, которое подготавливалось с первого же дня государственного переворота в Армении апреля — мая 2018 года, совершенного под режиссурой спецслужб с берегов Потомака (CIA) и Туманного Альбиона (MI6). Благо, что в настоящее время Республика Арцах находится под бдительной защитой российских миротворцев, благодаря чему встала на путь восстановления и развития. Бог в помощь!

Потомки Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана (Ованеса) Христофоровича Баграмяна, главного маршала бронетанковых войск, Героя Советского Союза Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна, маршала авиации Сергея Ивановича Худякова (менее известного под настоящим именем и фамилией Арменак Ханферянц), Адмирала флота Советского Союза, Героя Советского Союза Ивана Степановича Исакова, многих и многих генералов, офицеров карабахского происхождения, проживающие в наши дни в Нагорно-Карабахской Республике, убежден, что не позволят нелюдям, ястребам турецко-азербайджанской военщины, террористам-наемникам осквернить эти святыни для каждой армянской, арцахской семьи — места захоронения их родных и близких.

Уверен, что Республика Арцах в самые ближайшие годы будет динамично развиваться, а ее доблестные сыны никому не позволят осквернять их христианские святыни. Моя уверенность основана на общении в Степанакерте с многими людьми разных возрастов и профессий, на увиденном воочию чувстве их глубокой благодарности, проявляемой к российским миротворцам. Объяснение этому феномену простое: русских, россиян с арцахцами роднит чувство принадлежности к единой общечеловеческой цивилизации, их объединяет общее доброе начало, заложенное в Человеке-созидателе, Человеке-спасителе планеты Земля от фашистской чумы в годы Великой Отечественной войны.