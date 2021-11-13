Оренбург, , 18:23 — REGNUM В Оренбурге ГИБДД проводит проверку по факту ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оркенбургской области.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Авария произошла утром 13 ноября на улице Химической. По предварительным данным, 64-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

Две пожилые пассажирки обращались после ДТП к медикам. Их осмотрели и отпустили домой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.