Москва, 13 ноября 2021, 18:22 — REGNUM Нападающий российской сборной по хоккею Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории страны. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Шайба была заброшена во время матча со сборной командой Швеции. Мичкову 16 лет, до этого автором рекорда был Александр Овечкин, забросивший шайбу в 17 лет и 11 месяцев в 2003 году.
Напомним, Матвей Мичков стал первым игроком 2004 года рождения, вышедшим на лед в матче Континентальной хоккейной лиги, также в 2020 году он стал самым результативным игроком в истории юношеских Олимпийских игр.