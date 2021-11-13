Москва, 13 ноября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Нападающий российской сборной по хоккею Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории страны. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Krzysztof Baran Хоккей

Шайба была заброшена во время матча со сборной командой Швеции. Мичкову 16 лет, до этого автором рекорда был Александр Овечкин, забросивший шайбу в 17 лет и 11 месяцев в 2003 году.

Напомним, Матвей Мичков стал первым игроком 2004 года рождения, вышедшим на лед в матче Континентальной хоккейной лиги, также в 2020 году он стал самым результативным игроком в истории юношеских Олимпийских игр.