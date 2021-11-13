Анкара, , 18:15 — REGNUM В Турции обсуждается возможность проведения операции, нацеленной на автономную область к востоку от Евфрата на севере Сирии. Пока нет определенных, окончательных данных и информации об этой операции. Приходится проводить анализ на основании «просочившихся» ограниченных данных. Хотя известно, что внешняя политика Турции на протяжении долгого времени остается непредсказуемой. Противоречивые заявления по Сирии, озвученные правительством ПСР и президентом Тайипом Эрдоганом, а также его провальная внешняя политика подверглись резкой критике со стороны оппозиции. Лидер Партии счастья Темель Карамоллаоглу потребовал «от правительства волевой позиции, а не подхалимства». Лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу раскритиковал ПСР, заявив, что во время того, как мусульмане убивают друг друга, прикрываясь Аллахом, правительство ПСР подливает масла в этот огонь. Источник из Министерства национальной обороны относительно операции в Сирии заявил, что: «в случае необходимости она будет проведена». Что касается утверждений о том, что российские самолеты находятся в Эль-Камышлы, он отметил, что «они совершили взлет и посадку».

Реджеп Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако в социальных сетях возможная операция Анкары вызвала бурные обсуждения.

Журналист Фикри Джейлан публикует следующий комментарий:

@fkrtcf: Решение Эрдогана о депортации послов 10 стран — это инвестиции к выборам, определенная подготовка. Это его попытка создать врагов, а затем усилить национальные чувства. Военную операцию против Сирии следует рассматривать с той же точки зрения. В конечном счете это отвлечение внимания, чтобы не позволить людям говорить о голоде и нищете.

Журналист Джансу Демир публикует следующий комментарий в ответ на предыдущее сообщение:

@cns_dmr_: Операция в Сирии стала необходимой, чтобы люди забыли о своей бедности. … к сожалению!

Журнал Tevhid Gündemi в своем аккаунте в Twitter публикует следующую информацию:

@tevhidgundemi: Отвечая на вопрос об операции в Сирии официальный представитель президента Ибрагим Калын заявил: «Мы и так присутствуем на территории Сирии. Наш президент постоянно говорит, что «Однажды ночью мы можем внезапно прийти». В случае необходимости этот план будет подготовлен Вооруженными силами Турции. Мы и так присутствуем на территории Сирии. Мы вынуждены принять меры против террористических организаций».

Партия социалистического возрождения в своем аккаунте в Twitter опубликовала следующий комментарий:

@SYKPgenelmerkez: Предоставленное Эрдогану полномочие на проведение трансграничных операций в Ираке и Сирии было продлено на два года. Это полномочие — ни что иное как разрешение погрузить Ближний Восток на дно посредством угнетения, эксплуатации, миграции и насилия. Это придаст глоток свежего воздуха фашистской институционализации в Турции. Однако фашистская власть непременно предстанет перед судом!

Продюсер телепрограмм Ахмет Доган публикует следующий комментарий:

@Penzade: Все эти события следует рассматривать комплексно: попытка Эрдогана выдворить 10 послов, его угрозы убийства в адрес оппозиции, его заявления об операции против Сирии, его давление на ЦБ для раздувания курса доллара, признания лидера преступной группировки Седата Пекера о подготовке к гражданской войне, видеозаписи о принятии присяги спецназа сотрудников Турецкого молодежного фонда (TÜGVA), возглавляемого сыном Эрдогана.

Пользователь с ником Lola Belle отвечает на это в следующих комментариях:

@LolaBel04913447: Его заявления о высылке 10 послов сразу после внесения страны в «серый список» принесет ему большие неприятности! Экономические трудности бьют по самым слабым местам, ставя в очень затруднительное положение, его мечты стать Хомейни могут разбиться вдребезги!

@LolaBel04913447: Реджеп Тайип Эрдоган также может пытаться дисциплинировать Европу, блефуя и размахивая палкой. В конце концов, деньги закончились, и их цель — заполучить 1,4 миллиарда долларов.

Журналист и телепродюсер Саид Сефа публикует следующий комментарий:

@sefa_said: Вопрос о законопроекте относительно призыва, принятого парламентом. 1. Если ПСР проведет операцию против Сирии, она не сможет дальше укреплять свой костяк избирателей. НО: 2. Если ПСР проголосует «против» законопроекта и создаст националистическую волну из-за этого «против», то сможет отклонить голоса Хорошей партии и других партий. 3. Оппозиция озабочена решением этой проблемы. 4. Правительство забивает гол против правил… Горькая правда!