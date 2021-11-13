Киев, 13 ноября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В состав Российской Федерации якобы в будущем могут войти несколько областей Украины. Об этом 13 ноября заявил на телеканале «Украина 24» бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Флаги России и Украины

«Под угрозой проекта «Новороссия»… — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области, — сказал Москаль. — Я беру там, где по данным РФ, больше пророссийских настроений».

Напомним, «страной-агрессором» Россию называют власти Украины с 2014 года, пытаясь снять с себя ответственность за начало гражданской войны в Донбассе. Отметим, что стороной данного конфликта Россия в действительности не является.