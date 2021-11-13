Лукашенко призвал не пугать жителей Белоруссии интеграцией
Минск, 13 ноября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Жителей Белоруссии не стоит пугать потерей независимости при интеграции с Россией. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».
Иван Шилов ИА REGNUM
Лукашенко
«Зачем людей пугать, что кто-то потеряет независимость и суверенитет? — сказал глава государства. — Что Россия вступит в состав Беларуси, а Беларусь в состав России, ну зачем про это говорить?«
По его словам, Белоруссия и Российская Федерация и так фактически работают как одно государство, надо «просто делом заниматься и делать».
Как передавало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства.