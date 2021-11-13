Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис отказалась обсуждать ситуацию на российско-украинской границы. Об этом она сообщила во время общения с журналистами во время визита во Францию.

Камала Харрис Gage Skidmore

«Я не могу обсуждать с вами засекреченную информацию, но, конечно, мы весьма обеспокоены происходящим», — отметила вице-президент.

Напомним, ранее 12 ноября председатель комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что маневры вооруженных сил России у границ с Украиной не носят очевидного агрессивного характера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что передвижения вооруженных сил России на своей территории ни у кого не должны вызывать беспокойство.