Москва, , 17:24 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила страны НАТО и Евросоюза в работе в лабораториях с веществами группы «Новичок». Об этом сообщается в комментарии, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова также отметила, что Германия, Франция и Швеция по-прежнему отказываются от сотрудничества с Россией по ситуации с Алексеем Навальным.

«Германия, Франция и Швеция в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и международных договоренностей о правовой помощи наотрез отказываются от соответствующего взаимодействия с нами, чтобы найти ответ на главный вопрос: где, когда и при каких обстоятельствах за пределами территории Российской Федерации в биоматериалах «берлинского пациента» оказалось отравляющее вещество, именуемое на Западе «Новичком», — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что в военно-химических лабораториях стран НАТО и ЕС продолжают проводиться исследования с указанным отравляющим веществом.

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