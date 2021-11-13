Москва, 13 ноября 2021, 17:24 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила страны НАТО и Евросоюза в работе в лабораториях с веществами группы «Новичок». Об этом сообщается в комментарии, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.
Захарова также отметила, что Германия, Франция и Швеция по-прежнему отказываются от сотрудничества с Россией по ситуации с Алексеем Навальным.
Захарова напомнила, что в военно-химических лабораториях стран НАТО и ЕС продолжают проводиться исследования с указанным отравляющим веществом.
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