Минск, , 17:17 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1910 и достигло 625 592. Об этом БЕЛТА сообщили 13 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 625 592 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 4834.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 604 708 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 10 011 075 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 1,9 тыс. носителей SARS-CoV-2.