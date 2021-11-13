Киев, , 17:14 — REGNUM Государственные теплоэлектростанции (ТЭС) Украины загружены на 10%, а остальные либо остались без угля либо ремонтируются. Об этом сообщает издание «Главком».

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По данным издания, порядка 60% украинских ТЭС не работают в связи с нехваткой угля: не работают 14 энергоблоков, еще шесть ремонтируется. Нагрузка приходится на три энергоблока на 23 государственных ТЭС.

Напомним, последние два месяца каждый второй энергетический блок украинской компании «Центрэнерго» не работает из-за нехватки угля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что в стране осталось всего 425 тыс. тонн угля.