Чебоксары, , 17:02 — REGNUM В Чувашии проводится проверка по факту обнаружения двух трупов в одной из квартир в Чебоксарского района. Ещё один человек находится в тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре и пресс-службе МВД по Чувашии.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 13 ноября около 10 часов. Тела обнаружены в квартире одного из домов деревни Вурманкас-Туруново Чебоксарского района. По данным полиции, скончались двое мужчин. В тяжёлом состоянии госпитализирована 64-летняя женщина.

По предварительным данным МВД по Чувашии, каких-либо телесных повреждений у погибших не обнаружено.

«Предварительная причина смерти — отравление. Однако окончательная причина гибели людей будет установлена после проведения всех необходимых исследований», — говорят в прокуратуре Чувашии, полагая, что пострадавшие могли выпить суррогатный алкоголь.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, причина произошедшего устанавливается. Процессуальная проверка взята прокуратурой на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смерти четырёх человек в Аликовском районе. По предварительной версии следствия, фигурантка уголовного дела приобрела самодельный алкоголь, который мог оказаться смертельным для односельчан.

Подробнее: Четыре жителя Чувашии умерли после употребления самогона