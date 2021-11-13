Село Николо-Павловское, Свердловская область, 13 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Свердловской области днём 13 ноября столкнулись автобус и автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла возле села Николо-Павловское. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Погиб водитель машины. Пассажир автобуса получил травмы, но от госпитализации отказался.

Прокуратура взяла на контроль ход проведения доследственной проверки. Также ведомство оценит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также о транспортной безопасности.