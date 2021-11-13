Минск, 13 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. «Драчки, накаты друг на друга» происходят в настоящий момент в Европе. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«В Европе нет сегодня мощных лидеров, — сказал глава государства. — Идут какие-то драчки, накаты друг на друга… Нет там (в Европе — прим. ИА REGNUM)… сегодня людей, способных творить историю. Обеднела, обнищала Европа».

Как передавало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии спровоцирован Западом.

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