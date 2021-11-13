Солнечногорск, Московская область, , 16:44 — REGNUM По факту гибели людей в результате пожара в городском округе Солнечногорске организовано проведение проверки. Об этом 13 ноября сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

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«Поступило сообщение о возгорании произошедшем в хозяйственной постройке в городском округе Солнечногорске, — говорится в сообщении. — … По данному факту … организовано проведение доследственной проверки и незамедлительно организован выезд на место происшествия».

Отмечается, что в результате пожара, по предварительным данным, погибли четыре человека, еще двое пострадали.

В настоящее время выясняются причины пожара, а также обстоятельств происшествия.