Вильнюс, , 16:34 — REGNUM Служащие пограничных войск Литвы перебрасывают нелегальным мигрантам, находящимся со стороны Белоруссии, пакеты с гуманитарной помощью. Об этом в эфире радио LRT сообщил представитель службы охраны границы при МВД Гедрюс Мишутис.

Мигранты Mohamed Ali MHENNI

«У границы в непосредственной близости от литовской территории, по нашим данным, находится группа мигрантов, в которой примерно 70 человек. Литовские пограничники не только внимательно следят за тем, что там происходит, но и перекидывают через границу пакеты с гуманитарной помощью», — отметил Мишутис.

Напомним, с начала 2021 года на литовско-белорусской границе было арестовано 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе обвинили в этом Белоруссию, назвав это гибридной атакой на Литву.