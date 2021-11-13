Екатеринбург, , 16:33 — REGNUM В Екатеринбурге 13 ноября состоялся пикет против введения QR-кодов. На него пришли несколько сотен человек, пишут СМИ.

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Акция была согласована свердловским областным министерством общественной безопасности. Её проведение инициировало движение «Родительский надзор». По оценкам очевидцев, возле торгового центра «Дирижабль» собрались порядка 300 человек. Они выступали против «сегрегации» граждан и даже приравнивали эту систему к фашизму.

Как сообщало ИА REGNUM, доступ в общественные места по QR-кодам, подтверждающим факт вакцинации от COVID-19 либо перенесения этого заболевания, регионы России начали вводить в конце октября.