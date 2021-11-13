Минск, 13 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Гибридная атака, начавшаяся против Минска в 2020 году, продолжается. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

President.gov.by Александр Лукашенко

«Прошлогодние события показали, это же была гибридная атака (против Минска — прим. ИА REGNUM), и она продолжается — на нашу государственность, наше государство», — сказал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября зампред Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что урегулирование миграционного кризиса на границах ЕС с Белоруссией происходит успешно.